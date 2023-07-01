Эстония повысила штрафы за использование русского в школах: какой суммой могут наказать

С 1 августа 2023 года в Эстонии вырастут штрафы для школ с учителями, которые не владеют государственным языком и продолжают преподавать на русском. Штраф будет составлять 9600 евро.

Об этом сообщает ERR.

На сегодняшний день максимальный размер штрафов, которые Языковой департамент может назначать учителям и школам, где не выполняются языковые требования, составляет 640 евро.

Кроме того, Языковой департамент получит больше рычагов влияния. Если до сих пор сотрудники ведомства могли оценивать уровень эстонского языка учителей на основе интервью, то с нового учебного года они будут иметь право ходить и проверять, что происходит на уроках.

Мэр города Нарва Катри Райк считает, что повышение размера штрафов является хорошим сигналом для городских чиновников, многие из которых не понимают важность образования на эстонском языке.

"Понятно, когда штраф 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, – но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсовет начинает думать, что нужно делать", – сказал Райк.

По данным Языкового департамента, в Эстонии насчитывается около 2500 педагогов, недостаточно владеющих эстонским языком.

Напомним, с 2021 года Эстония начала отказываться от русского языка в школах и детсадах.

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