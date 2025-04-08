Эстония позволит армии уничтожать подозрительные корабли: подробности

Эстонское военно-морское судно / © Associated Press

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Парламент Эстонии планирует разрешить Силам обороны и Военно-морским силам применять силу к торговым судам, заподозренным в планах повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает ERR.

Эстонские власти на заседании 9 апреля рассмотрят законопроект, которым планируется разрешить применение военной силы к торговым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и другие объекты инфраструктуры.

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«В крайнем случае, у военных будет право потопить подозрительное судно, которое не подчиняется их приказам», — отмечается в сообщении.

Эстония таким образом стремится разрешить военным предотвращать инциденты например умышленного обрыва иностранными судами морских кабелей и повреждения других объектов. В последнее время количество таких случаев выросло.

Глава комиссии по обороне Калев Стойческу заявил, что принятие упомянутого закона и затопление условного судна — это чрезвычайная мера. Она будет применяться только «в очень экстремальных условиях, когда нужно спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу».

«Если Военно-морские силы и Силы обороны будут применять этот закон, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатическое обеспечение», — рассказал экс-командующий ВМС Эстонии Юрий Саска.

Напомним, в декабре 2024 года в Балтийском море был поврежден подводный кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. В последующие месяцы в море произошел еще ряд похожих инцидентов, в которых подозреваются россияне и их суда.