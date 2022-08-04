Эстония предлагает ЕС в следующем пакете санкций против РФ запретить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать Россию. Так, глава эстонской дипломатии предложил ЕС включить запрет на выдачу виз россиянам в следующий пакет санкций против РФ.

Такая инициатива Эстонии обсуждалась во время визита Рейнсалу в Киев.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России", — заявил дипломат.

Следует отметить, что Эстония приостановила туристические, рабочие и обучающие визы для граждан России после начала полномасштабного вторжения.

Правительство Эстонии во главе с премьер-министром Кайей Каллас было активным сторонником жестких санкций против РФ и решительно поддерживало военную помощь Украине, тратя треть своего национального оборонного бюджета.

Отдельные страны-члены ЕС, в частности, страны Балтии и Чехия, ввели ограничения на выдачу виз для граждан России в дополнение к прекращению прямых рейсов из России. Однако общеевропейский визовый запрет еще не достиг консенсуса в блоке.

Напомним, ранее пограничники сообщили, сколько россиян подалось на украинскую визу в течение первого месяца действия такого режима.

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