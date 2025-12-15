Эстония предлагает помочь Венгрии разорвать отношения с Россией

Флаг Эстонии / © Unsplash

Эстония выступила с инициативой финансово поддержать Венгрию, если та откажется от долгосрочных энергетических соглашений с Россией, даже несмотря на возможные штрафные санкции.

Такое предложение рассматривается как шаг к уменьшению энергетической зависимости от страны-агрессора и усилению европейской солидарности в противодействии российскому влиянию, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Ilta Sanomat.

По словам эстонского лидера, Венгрии следует оказать помощь для покрытия расходов, которые могут возникнуть при расторжении действующих энергетических контрактов с Россией.

«Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы», — отметил Карис.

Он обратил внимание, что отдельные договоренности между Будапештом и Москвой, заключенные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с целью обеспечения дешевых энергоносителей, могут действовать вплоть до 2040-х годов.

Президент Эстонии подчеркнул, что Венгрия должна отказаться от этих контрактов, поскольку они сохраняют энергетическую зависимость от России и противоречат общей позиции Европы по противодействию российской агрессии.

Эксперты отмечают, что такая инициатива Таллинна является важным сигналом европейской солидарности и готовности поддерживать государства, стремящиеся избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, даже если это требует значительных финансовых затрат.

Кроме того, этот шаг подчеркивает стратегическую роль стран Балтии в продвижении энергетической независимости Европы от Москвы.

Ранее сообщалось, что пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается привезти с собой на саммит ЕС более 1,6 млн анкет из антиукраинского «референдума», в которых венгры якобы отвергли поддержку Украины.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование замороженных российских активов является «объявлением войны».