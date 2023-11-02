Эстония предупредила о лазейке России для мобилизации на войну экс-граждан СССР

Глава МВД напомнил жителям страны, что воевать в Украине на стороне российских оккупационных войск считается в Эстонии преступлением.
Россия стремится мобилизовать на войну против Украины жителей других государств, предлагая свои паспорта бывшим гражданам СССР, которые на сегодняшний день не имеют гражданства какой-либо страны.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.
Министр обратил внимание, что в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство страны на льготных условиях находящимся за пределами государства лицам.
Ляенеметс считает попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения предложение России по выдаче своих паспортов бывшим гражданам СССР, не имеющим ныне гражданства какой-либо страны.
"Задача России состоит в желании побуждать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически увязав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений", – подчеркнул глава МВД.
Он предупредил, что в случае обретения жителями Эстонии российского гражданства эта балтийская страна сможет высылать таких лиц за свои пределы.
Ляэнеметс отметил, что у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации вступать на службу в Вооруженные силы, которые воюют сейчас против Украины.
"Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войск является, как известно, в Эстонии преступлением, с чем необходимо считаться, когда возвращаешься в Эстонию", — предупредил министр.
К слову, в октябре в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские власти боятся официально объявлять массовую мобилизацию, потому что опасаются протестов. Однако фактическая мобилизация в РФ не прекращалась.
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