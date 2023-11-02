Эстония предупредила о лазейке России для мобилизации на войну экс-граждан СССР

Глава МВД напомнил жителям страны, что воевать в Украине на стороне российских оккупационных войск считается в Эстонии преступлением.

Россия стремится мобилизовать на войну против Украины жителей других государств, предлагая свои паспорта бывшим гражданам СССР, которые на сегодняшний день не имеют гражданства какой-либо страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

Министр обратил внимание, что в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство страны на льготных условиях находящимся за пределами государства лицам.

Также читайте В Крым на вокзал прибывают новомобилизованные из РФ: территория оцеплена

Ляенеметс считает попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения предложение России по выдаче своих паспортов бывшим гражданам СССР, не имеющим ныне гражданства какой-либо страны.

"Задача России состоит в желании побуждать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически увязав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений", – подчеркнул глава МВД.

Он предупредил, что в случае обретения жителями Эстонии российского гражданства эта балтийская страна сможет высылать таких лиц за свои пределы.

Ляэнеметс отметил, что у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации вступать на службу в Вооруженные силы, которые воюют сейчас против Украины.

"Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войск является, как известно, в Эстонии преступлением, с чем необходимо считаться, когда возвращаешься в Эстонию", — предупредил министр.

К слову, в октябре в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские власти боятся официально объявлять массовую мобилизацию, потому что опасаются протестов. Однако фактическая мобилизация в РФ не прекращалась.

Читайте также: