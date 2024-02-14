Эстония предупредила о возможном полном закрытии границы с Россией

Границу с Россией могут закрыть из-за миграционного давления.

Полиция Эстонии предупреждает, что в ближайшее время возможно полное закрытие границы с Россией.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Эстонии.

В сообщении указывается, что в настоящее время правоохранители на пограничном пункте пропуска Нарва предоставляют российским водителям памятки с соответствующим предупреждением.

В полиции заявили, что границу с Россией могут закрыть из-за миграционного давления.

"В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", — говорится в сообщении.

Власти Эстонии также предупредили Россию, что полностью закроют границу, как это было сделано Финляндией, если "эта деятельность продолжится".

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии.

Кроме того, мы ранее информировали, что границу между Эстонией и РФ закрыли для движения транспорта.

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