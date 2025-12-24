Эстония пригрозила застрелить "зеленых человечков" Путина

Граница Эстонии и России / © Associated Press

Эстония будет жестко реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы российскими военными. По «зеленым человечкам» Путина будут открывать огонь на поражение.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает польское издание Onet.

Цахкна напомнил, что в октябре вблизи границы с Россией заметили так называемых «зеленых человечков» — российских военных без официальных опознавательных знаков.

По словам министра, это не был серьезный инцидент, но пограничный переход тогда был закрыт в качестве меры пресечения.

«Мы наблюдаем за ними постоянно, имеем, в частности, много различных сообщений из Нарвы — пограничного города. Скажу прямо: если когда-то „зеленые человечки“ пересекут нашу границу, мы их застрелим», — предупредил он.

Маргус Цахкна отметил абсолютную серьезность этого предупреждения и даже призвал Кремль проверить его действенность.

«Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать», — добавил он.

Как сообщалось, 17 декабря российские пограничники на судне с воздушной подушкой незаконно высадились на территории Эстонии. Эксперты считают это частью подготовки Москвы к будущему конфликту с НАТО.

Напомним, в сентябре и октябре 2025 года серия нарушений российскими военными самолетами воздушного пространства НАТО - вторжение на границы Эстонии, кратковременное проникновение в Румынию и нарушение польского воздушного пространства — вызвала беспокойство в европейских столицах.