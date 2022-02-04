Эстония размышляет над предоставлением Украине дополнительного оборонного вооружения из-за российской агрессии

Минобороны направило Эстонии список с необходимым перечнем вооружения.

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что они размышляют о дополнительной военной помощи Украине из-за роста количества Вооруженных сил РФ у наших границ.

Об этом он сообщил в интервью "Суспільному".

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По его словам, Эстония работает с Министерством обороны Украины по предоставлению ВСУ дополнительного оборонного вооружения. Он подчеркнул, как только правительство примет решение, Эстония передаст военную помощь нашей армии для защиты границ.

"Мы сейчас работаем с украинскими институтами, в частности Министерством обороны, над тем, что еще можем предоставить. Они поделились с нами перечнем, что самое востребованное, и мы смотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, вероятно, у нас есть что-то другое. Правительство принимает решение — если оно положительное, мы передаем оружие", — сказал посол Эстонии.

Кроме того, он упомянул о том, что в ближайшие дни поступят противотанковые ракеты комплексы Javelin, которые ранее Эстония передала. По его словам, их точное количество будет озвучено публично.

Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва, являющиеся союзниками по НАТО, получили необходимые разрешения от Соединенных Штатов на скорую отправку оружия и продолжение поставок вооружения в Украину на фоне возможного вторжения России. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger класса "земля-воздух".

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