Эстония сделала заявление о войне: что назвали условием мира в Европе

Флаг Эстонии / © Unsplash

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Парламент Эстонии — Рийгикогу — принял специальное заявление по поводу войны России против Украины и будущей безопасности Европы.

В документе депутаты напрямую связали перспективу продолжительного мира на континенте с результатом российско-украинской войны.

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"Победа Украины и стратегическое поражение России являются необходимыми предпосылками для обеспечения длительного и справедливого мира и безопасности в Европе", - говорится в позиции парламента.

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Рийгикогу также подчеркнул, что мир не может быть достигнут путем вознаграждения агрессии или возвращения к политике «сфер влияния». Для устойчивого урегулирования, по позиции парламента, необходимы сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины и гарантии безопасности, которые делают невозможным новое нападение РФ.

Отдельно Эстония призвала союзников накануне зимы сделать приоритетом передачи Украине систем ПВО и ракет в них. В заявлении также отмечается необходимость долгосрочной финансовой поддержки Украины и развития ее оборонной промышленности.

Парламент выступил за дальнейшее усиление экономического давления на Россию, более эффективное применение санкций и ответственность за их нарушение.

Кроме того, депутаты осудили диверсии, кибератаки, поджоги, убийства и другие насильственные действия, связывающие в документе с Россией в европейских странах.

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Рийгикогу также подтвердил поддержку будущего членства Украины в НАТО и Европейском Союзе и призвал завершить создание специального международного трибунала по преступлению агрессии и механизму компенсации Украине нанесенного ущерба.

За заявление проголосовали 78 депутатов парламента Эстонии, один парламентарий выступил против.

Напомним, что ранее Эстония вызвала российского дипломата "на ковер" после поджога оборонной компании в Таллине.

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