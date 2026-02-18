Эстония сделала заявление о ядерном оружии НАТО: что подразумевают в Таллине

Эстония / © Associated Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что в стране нет доктрины, запрещающей потенциальное размещение ядерного оружия союзников.

Заявление Тсакхны обнародовало эстонское издание ERR.

Он подчеркнул, что Таллин не будет возражать против такого шага.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая исключала бы это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - заявил Тсакхна.

По словам министра, Европе не стоит исключать концепцию коллективного ядерного сдерживания в рамках Альянса, поскольку она остается одним из ключевых элементов безопасности.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц провел конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по совместному ядерному зонту. Ожидается, что в течение этого месяца президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальных европейских стран. Впрочем, подобная перспектива до сих пор остается непонятной.

Позже президент Польши Анджей Навроцкий заявил о необходимости развития собственного ядерного потенциала по безопасности страны на фоне угроз со стороны России.

В то же время в Польше раскритиковали президента Навроцкого за самовольные заявления о "ядерном проекте".

Кроме того, сообщалось, что Словакия взялась за модернизацию ядерных бункеров, построенных еще во времена Холодной войны. Это происходит на фоне рисков безопасности, связанных с войной в Украине.

