Эстония сокращает количество российских дипломатов в Таллине почти вдвое

Эстония сообщила послу Российской Федерации, что РФ должна сократить численность собственного персонала посольства в Таллине до 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Отмечается, что цель решения – добиться эквивалентности численности должностей в посольстве, а это значит, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, сравняют.

В результате этого решения численность персонала российского посольства должна быть сокращена до 8 дипломатических должностей и 15 штатных должностей обслуживающего и административно-технического персонала.

"Учитывая, что сотрудники российского посольства не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях захватнической войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства неоправдан", — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

МИД Эстонии хочет перейти в паритет численности представительств с 1 февраля 2023 года.

"С начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной мы закрыли консульские представительства России в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли оправдывающую военную деятельность пропаганду России", – добавил министр.

Напомним, в МИД Эстонии сделали неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН.

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