Эстония усиливает оборону: в армии сообщили о планах построить новую военную базу

Армия Эстонии построит новую военную базу в Нарве / © Associated Press

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Начальник генштаба армии Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил, что страна намерена усилить оборону и создаст новую военную базу на границе с Россией. Военная база будет расположена в приграничном городе Нарва на берегу одноименной реки, по которой проходит российско-эстонская граница, а ее гарнизон составят 200–250 эстонских военных и подразделения союзников.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам Каруса, так власти хотят подать местным жителям "четкий сигнал о присутствии эстонского государства".

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"Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные — это часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", — подчеркнул начальник генштаба Эстонии.

Он уточнил, что гарнизон военной базы в Нарве будет нести службу на ротационной основе. Отправлять на границу будут не только кадровых военных, но и призывников и резервистов.

Напомним, в ответ на угрозы инфраструктуре парламент Эстонии готовит беспрецедентное решение. Эстония позволит своей армии уничтожать подозрительные корабли.