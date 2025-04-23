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Эстония усиливает оборону: в армии сообщили о планах построить новую военную базу
В составе гарнизона базы в Нарве будут не только эстонские военные. но и союзные войска.
Начальник генштаба армии Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил, что страна намерена усилить оборону и создаст новую военную базу на границе с Россией. Военная база будет расположена в приграничном городе Нарва на берегу одноименной реки, по которой проходит российско-эстонская граница, а ее гарнизон составят 200–250 эстонских военных и подразделения союзников.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По словам Каруса, так власти хотят подать местным жителям "четкий сигнал о присутствии эстонского государства".
"Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные — это часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", — подчеркнул начальник генштаба Эстонии.
Он уточнил, что гарнизон военной базы в Нарве будет нести службу на ротационной основе. Отправлять на границу будут не только кадровых военных, но и призывников и резервистов.
Напомним, в ответ на угрозы инфраструктуре парламент Эстонии готовит беспрецедентное решение. Эстония позволит своей армии уничтожать подозрительные корабли.