Эстония задержала танкер российского «теневого флота» в Балтийском море

Эстония задержала танкер РФ / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Эстонии задержали танкер "теневого флота" РФ в Балтийском море.

Об этом сообщает Postimees, со ссылкой на командующего Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярка.

«Сегодня ранним утром (11 апреля — УНИАН) ВМС задержали в Финском заливе нефтяной танкер Kiwala. Судно прибыло из порта Сикка, Индия, и взяло курс на восток. Порт назначения – Усть-Луга в России», – сообщил Верк.

Реклама

Он отметил, что данное судно находится под санкциями Евросоюза и не было страховых документов.

Уточняется, что танкер был задержан, когда вошел в исключительную экономическую зону Эстонии.

«Корабль стоит на якоре в заливе Мууга. Задержание и проведенное расследование никак не связаны с повреждением критически важной инфраструктуры, расследование проводят компетентные органы», — подчеркнул Вярк.

На борту находились 24 человека, среди которых граждане Китая и Мьянмы.

Директор Морской службы Департамента транспорта Эстонии Кристьян Труу уточнил, что «Мы проверим, под флагом какого государства, несущего ответственность за техническое состояние, безопасность на море и экипаж, шло судно».

Ранее сообщалось, что житель Таллина Константин Горлов, которого в марте признали виновным в оправдании международной агрессии, был изгнан из Эстонии .

Мы раньше информировали, что власть Эстонии приняла решение о запрете голосовать на выборах гражданам России и Беларуси .