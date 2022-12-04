Эстония закупит у США шесть установок HIMARS с ракетами дальностью до 300 км.

Поставка оружия должна состояться в 2024 году

США продадут Эстонии шесть пусковых установок HIMARS с ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Об этом сообщил Государственный центр оборонных инвестиций в Эстонии.

В сообщении указывается, что США и Эстония подписали контракт на поставку шести РСЗО HIMARS, производимых компанией Lockheed Martin. Сумма подписанного контакта составляет более 200 миллионов долларов.

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Руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Эстонии Рамиль Липп заявил, что это самый большой оборонный контракт в истории страны.

Он заявил, что поставка должна состояться в 2024 году. В оружейный пакет входят боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии от 70 до 300 километров.

Липп не уточнил, какой именно модификации ракеты будут поставлены, но именно у ракет ATACMS дальность стрельбы от 165 до 310 километров. Украина давно просит США о поставках таких ракет, но пока получала только ракеты с дальностью 70-80 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Литвы призвали НАТО " сохранять покой и немедленно предоставить Украине танки ".

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур не считает, что военная мощь России критически ослаблена даже после девяти месяцев войны в Украине.

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