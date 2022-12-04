Эстония закупит у США шесть установок HIMARS с ракетами дальностью до 300 км.

Поставка оружия должна состояться в 2024 году
США продадут Эстонии шесть пусковых установок HIMARS с ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.
Об этом сообщил Государственный центр оборонных инвестиций в Эстонии.
В сообщении указывается, что США и Эстония подписали контракт на поставку шести РСЗО HIMARS, производимых компанией Lockheed Martin. Сумма подписанного контакта составляет более 200 миллионов долларов.
Руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Эстонии Рамиль Липп заявил, что это самый большой оборонный контракт в истории страны.
Он заявил, что поставка должна состояться в 2024 году. В оружейный пакет входят боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии от 70 до 300 километров.
Липп не уточнил, какой именно модификации ракеты будут поставлены, но именно у ракет ATACMS дальность стрельбы от 165 до 310 километров. Украина давно просит США о поставках таких ракет, но пока получала только ракеты с дальностью 70-80 километров.
Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Литвы призвали НАТО " сохранять покой и немедленно предоставить Украине танки ".
Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур не считает, что военная мощь России критически ослаблена даже после девяти месяцев войны в Украине.
Читайте также: