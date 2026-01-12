ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
343
Время на прочтение
1 мин

Эстония запретила въезд более 200 российским военным, участвовавшим в войне против Украины

Более 260 россиян не смогут попасть в Эстонию из-за войны против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Российские военные

Российские военные

Эстония ввела запрет на въезд российским военным, которые принимали участие в войне агрессии против Украины. Это лишь начало мероприятий против боевиков страны-агрессора.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

По словам Маргуса Цахкны, Эстония впервые запретила въезд 261 российскому военному, причастному к войне против Украины. «Это только начало. Сотни тысяч военных государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершали преступления и распространяли насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне», — отметил он.

Цахкна добавил, что власти Эстонии будут продолжать работать над тем, чтобы закрыть границы для бывших боевиков, и призвал другие страны последовать этому примеру.

Эстонский политик подчеркнул, что подобные меры являются частью усилий европейских стран по обеспечению безопасности и предотвращению проникновения лиц, участвовавших в военных преступлениях, на территорию ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эстония будет жестко реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы российскими военными. По «зеленым человечкам» Путина будут открывать огонь на поражение.

Дата публикации
Количество просмотров
343
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie