- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 343
- Время на прочтение
- 1 мин
Эстония запретила въезд более 200 российским военным, участвовавшим в войне против Украины
Более 260 россиян не смогут попасть в Эстонию из-за войны против Украины.
Эстония ввела запрет на въезд российским военным, которые принимали участие в войне агрессии против Украины. Это лишь начало мероприятий против боевиков страны-агрессора.
Об этом сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.
По словам Маргуса Цахкны, Эстония впервые запретила въезд 261 российскому военному, причастному к войне против Украины. «Это только начало. Сотни тысяч военных государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершали преступления и распространяли насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне», — отметил он.
Цахкна добавил, что власти Эстонии будут продолжать работать над тем, чтобы закрыть границы для бывших боевиков, и призвал другие страны последовать этому примеру.
Эстонский политик подчеркнул, что подобные меры являются частью усилий европейских стран по обеспечению безопасности и предотвращению проникновения лиц, участвовавших в военных преступлениях, на территорию ЕС.
Напомним, ранее мы писали о том, что Эстония будет жестко реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы российскими военными. По «зеленым человечкам» Путина будут открывать огонь на поражение.