Эстония запретила въезд в страну российским артистам-путинистам Киркорову и Гагариной

С 22 апреля российским исполнителям Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретили пять лет въезжать в Эстонию.
Соответствующее решение правительство страны приняло из-за того, что артисты поддерживают политику российского диктатора Путина.
Об этом сообщило эстонское издание ERR.
У обоих исполнителей были запланированы концерты в Эстонии. Киркоров должен был выступить 27 мая, а Гагарина – 23 сентября.
Отметим, в начале апреля Таллинская городская управа предложила составить список так называемых артистов-путинистов и запретить им въезд в Эстонию.
Напомним, певец Филипп Киркоров ни слова не сказал о войне в Украине, бомбардировках и издевательствах российских солдат над мирными жителями Бучи, Мариуполя и других городов. Зато он поддержал свою подружку Оксану Марченко, мужа которой задержала СБУ.
Певица Полина Гагарина выступала на концерте, приуроченном к годовщине незаконной оккупации Крыма. Кроме того, исполнительница поддерживает российских военных, которые убивают невинных людей и уничтожают города.
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