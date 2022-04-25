Эстония запретила въезд в страну российским артистам-путинистам Киркорову и Гагариной

С 22 апреля российским исполнителям Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретили пять лет въезжать в Эстонию.

Соответствующее решение правительство страны приняло из-за того, что артисты поддерживают политику российского диктатора Путина.

Об этом сообщило эстонское издание ERR.

У обоих исполнителей были запланированы концерты в Эстонии. Киркоров должен был выступить 27 мая, а Гагарина – 23 сентября.

Отметим, в начале апреля Таллинская городская управа предложила составить список так называемых артистов-путинистов и запретить им въезд в Эстонию.

Напомним, певец Филипп Киркоров ни слова не сказал о войне в Украине, бомбардировках и издевательствах российских солдат над мирными жителями Бучи, Мариуполя и других городов. Зато он поддержал свою подружку Оксану Марченко, мужа которой задержала СБУ.

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Певица Полина Гагарина выступала на концерте, приуроченном к годовщине незаконной оккупации Крыма. Кроме того, исполнительница поддерживает российских военных, которые убивают невинных людей и уничтожают города.

Полина Гагарина / instagram.com/gagara1987

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