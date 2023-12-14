Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль границы с Россией

Эстония планирует построить высокотехнологичную современную пограничную инфраструктуру.
На этой неделе Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль своей южной границы с Россией.
Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляанемец для POLITICO.
По его словам, после 2025 года "восточная граница ЕС, которая проходит вдоль границы с Эстонией, должна быть оснащена самым современным оборудованием, системами безопасности и наблюдением за беспилотниками".
Журналисты пишут, что Эстония хочет усилить охрану своей границы, поскольку "растет обеспокоенность по поводу недружественных действий России в отношении других стран ЕС".
Стоит отметить, что Финляндия закрыла свои пункты пропуска после того, как Хельсинки обвинила Россию в том, что помогает мигрантам пересечь их границу. Впоследствии два пункта пропуска снова открыли , но "они все еще опасаются, что Москва попытается использовать потоки мигрантов как оружие".
"У нас нет усиленного давления. Но, конечно, мы готовы, если это произойдет", — сказал Ляанемец, стоя у забора с видом на российскую территорию.
Он добавил, что Эстония подала заявку на получение финансирования от ЕС для развития таких возможностей как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций.
Напомним, Эстония обвинила Россию в "гибридном нападении".
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