Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль границы с Россией

На этой неделе Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль своей южной границы с Россией.

Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляанемец для POLITICO.

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По его словам, после 2025 года "восточная граница ЕС, которая проходит вдоль границы с Эстонией, должна быть оснащена самым современным оборудованием, системами безопасности и наблюдением за беспилотниками".

Журналисты пишут, что Эстония хочет усилить охрану своей границы, поскольку "растет обеспокоенность по поводу недружественных действий России в отношении других стран ЕС".

Стоит отметить, что Финляндия закрыла свои пункты пропуска после того, как Хельсинки обвинила Россию в том, что помогает мигрантам пересечь их границу. Впоследствии два пункта пропуска снова открыли , но "они все еще опасаются, что Москва попытается использовать потоки мигрантов как оружие".

"У нас нет усиленного давления. Но, конечно, мы готовы, если это произойдет", — сказал Ляанемец, стоя у забора с видом на российскую территорию.

Он добавил, что Эстония подала заявку на получение финансирования от ЕС для развития таких возможностей как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций.

Напомним, Эстония обвинила Россию в "гибридном нападении".

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