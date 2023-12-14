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Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль границы с Россией

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль границы с Россией

Забор на границе. Иллюстративный / Фото: Yle

Эстония планирует построить высокотехнологичную современную пограничную инфраструктуру.

На этой неделе Эстония завершила строительство 40-километрового забора вдоль своей южной границы с Россией.

Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляанемец для POLITICO.

По его словам, после 2025 года "восточная граница ЕС, которая проходит вдоль границы с Эстонией, должна быть оснащена самым современным оборудованием, системами безопасности и наблюдением за беспилотниками".

Журналисты пишут, что Эстония хочет усилить охрану своей границы, поскольку "растет обеспокоенность по поводу недружественных действий России в отношении других стран ЕС".

Стоит отметить, что Финляндия закрыла свои пункты пропуска после того, как Хельсинки обвинила Россию в том, что помогает мигрантам пересечь их границу. Впоследствии два пункта пропуска снова открыли , но "они все еще опасаются, что Москва попытается использовать потоки мигрантов как оружие".

"У нас нет усиленного давления. Но, конечно, мы готовы, если это произойдет", — сказал Ляанемец, стоя у забора с видом на российскую территорию.

Он добавил, что Эстония подала заявку на получение финансирования от ЕС для развития таких возможностей как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций.

Напомним, Эстония обвинила Россию в "гибридном нападении".

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Дата публикации
Просмотры
536
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