Эстония заявила о готовности разместить на своей территории 5 тыс. военных от НАТО

Эстония заявила о готовности разместить на своей территории 5 тыс. военных от НАТО

Если военные будут оставаться в стране длительное время, то для них построят новые казармы.

В Министерстве обороны Эстонии заявляют, что страна готова принять силы быстрого реагирования НАТО для укрепления Балтийского региона.

Об этом пишет ERR со ссылкой на канцлера Минобороны Эстонии Кусти Сальма.

"Мы четко видим, что в политике сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости", — отметил он.

По словам Сальма, Эстония готова разместить на своей территории около 5 тыс. военных от сил быстрого реагирования НАТО.

"У Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям. Чтобы подразделения могли перемещаться оттуда", – добавил канцлер.

Сальм также отметил, что если для солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках. А если военные будут оставаться в стране длительное время, для них построят новые казармы.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью, что члены-страны НАТО готовы обсуждать с Российской Федерацией вопросы о сокращении вооружений, включая ядерные.

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