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Эстонские пограничники не пустили в страну российские цистерны с надписью "русский мир"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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69
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Эстонские пограничники не пустили в страну российские цистерны с надписью "русский мир"

Фото: Lõuna prefektuur.

Россияне попросили зафартовать пропагандистскую фразу.

Эстонские пограничники не пропустили российский поезд с надписью "русский мир". Русские должны были закрасить свою пропагандистскую фразу.

Об этом сообщили в местной Южной префектуре.

Отмечается, что российский поезд остановили в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии. Бригада железнодорожников заявила пограничникам, мол, ничего не знала о надписи и просила разрешить заклеить ее пленкой.

Впрочем, эстонские пограничники вынудили россиян закрасить фразу. В противном случае цистерны угрожали вернуть в Россию.

Фото: Lõuna prefektuur. / ©
Фото: Lõuna prefektuur.

"Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Напомним, Эстония сообщила послу Российской Федерации, что Москва должна сократить численность собственного персонала посольства в Таллине до 1 февраля.

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Дата публикации
Просмотры
69
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