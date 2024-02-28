Эстонский генерал: разговоры о западных войсках в Украине – сигнал для Москвы

Обсуждение европейскими лидерами вероятности отправки в Украину западных сухопутных войск является сигналом для России.

Такое мнение высказал эстонский генерал-майор в запасе Неэме Вяли, пишет ERR.

"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой стороны, это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова и дальше помогать Украине и вносить свой вклад", – сказал Вяли.

По его словам, у европейских стран есть возможность отправить свои войска на помощь Украине, но вопрос в том, есть ли в этом смысл.

По оценке генерала, у Украины достаточно собственных человеческих ресурсов, а от Европы ожидают помощи, прежде всего, в виде оружия и техники.

"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", – отметил Вяли.

Войска НАТО могут отправить в Украину

На Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. Этот вопрос время от времени возникает в информационном пространстве. Но 26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

“Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну”, – сказал он.

Впоследствии министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне разъяснил слова президента Макрона и объяснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях, а могут быть вовлечены в разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте и т.д.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.