"Эта боль никогда не пройдет": вдова застреленного президента Гаити вернулась на родину

"Эта боль никогда не пройдет": вдова застреленного президента Гаити вернулась на родину

Мартину Моиз выписали из больницы в Майами.

Вдову застреленного президента Гаити Мартину Моиз, пострадавшую в результате нападения 7 июля, выписали из больницы в Майами. В субботу, 17 июля, она вернулась в карибскую страну.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что ее прибытие стало неожиданностью и удивило многих жителей государства, в котором более 11 миллионов человек все еще приходят в себя после убийства Жовенеля Моиза.

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Одетая во все черное, Мартина Моиз сошла с рейса в аэропорту Порт-о-Пренса в пуленепробиваемом жилете поверх платья, маске и с перевязкой на правой руке.

Ее встретили исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф и другие официальные лица.

Ранее на этой неделе вдова, находясь в больнице Майами, написала в своем микроблоге в Twitter, что не может поверить в то, что ее муж ушел, "не сказав последнего слова". "Эта боль никогда не пройдет", — указала Мартина.

Похороны Жовенеля Моиза состоятся 23 июля в северном гаитянском городе Кап-Аитьен.

Заметим, что за день до гибели Моиз назначил Ариэля Генри новым премьером страны. Однако Генри не сдал присягу, и сейчас правительством Гаити при поддержке полиции и вооруженных сил продолжает руководить Клод Жозеф.

Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

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