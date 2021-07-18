"Эта боль никогда не пройдет": вдова застреленного президента Гаити вернулась на родину

Мартину Моиз выписали из больницы в Майами.
Вдову застреленного президента Гаити Мартину Моиз, пострадавшую в результате нападения 7 июля, выписали из больницы в Майами. В субботу, 17 июля, она вернулась в карибскую страну.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что ее прибытие стало неожиданностью и удивило многих жителей государства, в котором более 11 миллионов человек все еще приходят в себя после убийства Жовенеля Моиза.
Одетая во все черное, Мартина Моиз сошла с рейса в аэропорту Порт-о-Пренса в пуленепробиваемом жилете поверх платья, маске и с перевязкой на правой руке.
Ее встретили исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф и другие официальные лица.
Ранее на этой неделе вдова, находясь в больнице Майами, написала в своем микроблоге в Twitter, что не может поверить в то, что ее муж ушел, "не сказав последнего слова". "Эта боль никогда не пройдет", — указала Мартина.
Похороны Жовенеля Моиза состоятся 23 июля в северном гаитянском городе Кап-Аитьен.
Заметим, что за день до гибели Моиз назначил Ариэля Генри новым премьером страны. Однако Генри не сдал присягу, и сейчас правительством Гаити при поддержке полиции и вооруженных сил продолжает руководить Клод Жозеф.
Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- Правоохранители убили троих наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще нескольких членов группировки до сих пор ищут.
- Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президент Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести и слова.
- 11 июля арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства Моиза — доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в американском штате Флорида.
- В общем полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза задержала уже 23 подозреваемых.