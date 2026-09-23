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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Эта надежда Москвы": эксперт раскрыл, как Россия хочет давить на Украину зимой

Россия готовит зимнее давление на Украину и Европу, в то время как Киев ищет пути к энергетическому перемирию.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Зимой Россия планирует бить по инфраструктуре, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис в Украине и снизить поддержку Европы.

Об этом сообщил военный эксперт Карло Масала в эфире телеканала WELT.

Как Путин пытается ослабить европейскую поддержку

По оценкам Карло Масалы, Москва рассматривает холодное время года как стратегический инструмент влияния.

«Для России это разрушение украинской инфраструктуры является попыткой — если зима окажется очень холодной — нанести большие страдания и, возможно, гуманитарную катастрофу гражданскому населению Украины», — отметил эксперт.

Параллельно Россия пытается «завысить расходы для европейцев», рассчитывая, что финансовая помощь Украине вызовет общественное недовольство и повлияет на европейскую политику.

«Мы уже видим аргументы со всех сторон — возьмем хотя бы саксонского министра-президента — что все, так сказать, не так откалиброванно. Это надежда Москвы, что они могут просто углубить этот раскол», — заявил Масала.

«Теневая война» России в Европе: эскалация и атаки

Несмотря на это, он подчеркнул, что большинство правительств продолжают поддерживать Украину. Помимо экономического и политического давления Россия ведет против европейских государств «теневую войну». Вспоминая инцидент с беспилотником, обнаруженным на авиабазе Бундесвера в Вунсторфе, эксперт обратил внимание на эскалацию.

«Мы видели в течение последних двух месяцев или около того, как Россия усилила эту теневую войну», — заявил Масала.

Он убежден, что подобные действия не зависят от объемов помощи Киеву.

«Это четко показывает, что план России влиять на общественное мнение путем нападений и бомбардировок в европейских странах не имеет ничего общего с интенсивностью ее поддержки Украины», — пояснил эксперт.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если россияне будут зеркально и откажутся от своих ударов.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заверил, что «время для окончания войны пришло».

Также Зеленский объяснил, по какому признаку можно определить, действительно ли Владимир Путин готов к окончанию войны и трехсторонним переговорам.

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