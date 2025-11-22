"Эта полная измена" Украины: Борис Джонсон раскритиковал мирный план Трампа

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / © Associated Press

Реклама

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг резкой критике так называемый «мирный план» США для урегулирования войны в Украине. По его мнению, документ является полной капитуляцией Украины и делает государство уязвимым для будущего вторжения со стороны России.

Об этом Джонсон написал в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

«Это полное предательство Украины»

Джонсон выразил свое возмущение, представив, как бы отреагировал президент России Владимир Путин на этот план, поскольку его положения выглядят так, будто они были написаны в Кремле. Экспремьер отметил, что план требует «военной кастрации Украины» и включает следующие требования:

Реклама

Российское вето на членство Украины в НАТО.

Российский контроль над допуском каких-либо иностранных войск на украинскую землю.

Требование к украинцам не только отказаться от попыток вернуть Крым и Донбасс, но и передать огромные куски территории, которые россияне даже не контролируют (включая около 250 000 граждан Украины, проживающих на этих территориях).

Джонсон подчеркнул, что не может поверить, что президент США Дональд Трамп одобрил этот план.

«Невозможно поверить, что президент Трамп одобрил бы этот план, ведь это полное предательство Украины. Если бы в Киеве были настолько безумны, что согласились бы на эти условия, они стали инструментом Москвы, постоянно подвергаясь третьему вторжению. Вы можете видеть, что это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен», - подчеркнул Борис Джонсон.

Слабая позиция Запада

Джонсон отметил, что Путин наблюдает за Западом и «не может не улыбаться из-за некомпетентности своих противников». Несмотря на то, что Россия потеряла более миллиона солдат (убитыми и ранеными) и не смогла захватить более 20% Украины, Запад предлагает план, который выгоден Кремлю.

Экспремьер также выразил недоумение «приглушенными» протестами со стороны других западных стран, подвергнув сомнению позицию союзников Украины. Он подчеркнул, что этот план свидетельствует о слабости Запада, которая только «вдохновляет его противников».

Реклама

Джонсон призвал Великобританию и другие страны отвергнуть план США по Украине.

Напомним, олитолог Игорь Эйдман назвал так называемый «мирный план Трампа» по Украине российской провокацией . Эксперт советует украинским лидерам занять жесткую позицию без конфронтации с Трампом, назвав план «интересным, но нуждающимся в доработке», чтобы эта провокация быстро затихла.