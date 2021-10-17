Эта волна будет тяжелой: Грузия объявила о новой вспышке коронавируса

Эта волна будет тяжелой: Грузия объявила о новой вспышке коронавируса

Пятая волна в Грузии началась с высоких показателей COVID-19 и будет достаточно тяжелой.

В Грузии началась пятая волна распространения коронавируса. Количество больных за последние дни серьезно увеличилось.

Об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, пишет издание "Грузия Онлайн".

Также читайте Привезли уже мертвой: израильтянка за считанные часы умерла от коронавирусной инфекции

По его словам, остановить пандемию может только вакцинация. В то же время он призвал, соблюдать все карантинные ограничения.

"К сожалению, эта волна начинается с довольно высокой отметки, и поэтому необходимо, чтобы все учли рекомендации — носить маски, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мест и сделать прививку", — сказал Гамкрелидзе.

По его данным, в течение последней недели в Грузии ситуация с коронавирусом ухудшилась в трех регионах, где уровень вакцинации относительно низкий. По сравнению лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где уровень вакцинации выше по сравнению с другими регионами.

Также читайте США открывают границы для привитых иностранцев: какие вакцины признают и кого будут пускать

"Поэтому еще раз прошу населения сделать прививку. Привито миллион человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год", — отметил Гамкрелидзе.

Он предупредил, что пятая волна будет тяжелой.

"Грядет такая волна, что если не будут приняты соответствующие ограничительные меры, то этот ноября будет очень тяжелый. Я имею в виду соблюдение рекомендаций и вакцинацию", — пояснил Гамкрелидзе.

Как сообщалось, во Франции хотят продлить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии, до конца июля следующего года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Коронавирусная вспышка в Грузии: в стране ввели новые ограничения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку