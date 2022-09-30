Эта война станет еще более опасной, если в ней выиграет Путин – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альнс будет поддерживать Украину до ее победы.

Об этом 30 сентября на брифинге сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это не меняет то, что нас заставляет делать, а именно поддерживать Украину. Ведь если мы позволим выиграть Путину войну, то это будет катастрофически для Украины, потому что тогда она прекратит свое существование как суверенное государство. Это тоже опасно и для нас", — сказал генсек.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий. Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали так называемый "договор" об аннексии части Украины. Также диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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