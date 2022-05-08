"Эта война является концом времен Путина": социал-демократы Германии заявили о европейских перспективах для Украины

"Эта война является концом времен Путина": социал-демократы Германии заявили о европейских перспективах для Украины

Лидер СДПГ Ларс Клингбейл противостоит утверждению, что федеральное правительство Германии колебалось по поводу поставок оружия Украине.

Время Путина с этой войной истекло. "Восточная политика" Социал-демократической партии Германии (СДПГ), основой которой является тезис "Безопасность в Европе может быть достигнут только с Россией", больше не является правильным, а Украина нуждается в европейской перспективе.

Об этом заявил лидер партии Ларс Клингбайл изданию Welt am Sonntag.

Глава СДПГ заявил, что партия гордится Ostpolitik партии, начатой Вилли Брандтом, провозглашающей принцип, что конфликты можно разрядить с помощью диалога, но признает совершенные ошибки.

"Мы слишком много сосредоточились на России. В будущем нам придется гораздо теснее сотрудничать со странами Восточной Европы. ЕС должен снова научиться мыслить геополитически", — сказал он.

"В настоящее время не хватает воображения, чтобы вести доверительные переговоры с Путиным. Эта война является концом времен Путина", — сказал он Ларс Клингбайл.

Политик надеется, что возможный военный провал РФ в Украине и жесткие санкции также окажут влияние на политическую систему внутри России.

"Украине нужна перспектива вступления в ЕС с четкой политической декларацией воли всех стран-членов: вы принадлежите к ЕС", — сказал он.

Новое геостратегическое мышление, заметил лидер СДПГ, также включает в себя интенсификацию трансатлантических отношений.

Лидер СДПГ заверил, что канцлер-социалдемократ Олаф Шольц вместе со всем федеральным правительством и страной твердо стоит на стороне Украины. Он также заявил, что не боится третьей мировой войны, которой угрожает путин.

"Путин объявил войну не только в Украине, но и нашей модели общества. Поэтому есть основания для беспокойства этой ситуацией", — сказал Клингбайл.

Напомним, российские кафиры 7 мая обстреляли населенные пункты Луганской области из-за произошедшего несколько пожаров в жилых домах, а также разрушение общеобразовательной школы в пгт Белогоровка.

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