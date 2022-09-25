"Эта жертва смывает все грехи": патриарх Кирилл заявил, что мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай

По мнению Кирилла, впереди погибших в Украине россиян ждет вечная жизнь.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) пообещал все мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.

Об этом "духовный политрук" оккупантов заявил во время проповеди.

Войну в Украине Кирилл назвал "междоусобной бранью".

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"Если человек остается верен своему призванию, и если исполняет свой долг и умирает, то он обязанностью совершает подвиг, равносильный жертве. А значит, эта жертва смывает все грехи", — отметил глава РПЦ, говоря о новомобилизованных.

По мнению Кирилла, впереди погибших в Украине россиян ждет вечная жизнь. Ранее он призвал российских кафиров "смело идти и выполнять свой военный долг".

"А потому идите смело исполнять свой воинский долг, как говорит священное писание, вы будете вместе с Богом в его царстве, в его славе, в его вечной жизни", — заявлял патриарх Кирилл.

Ранее сообщалось, что глава УПЦ МП Онуфрий встретился с пленными оккупантами и пожелал "чтобы бог оберегал всех людей на поле боя"

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