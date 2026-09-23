Война все больше переходит на территорию России / © ТСН.ua

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Россия готовится усилить удары по украинской энергетике зимой, однако в этом году последствия войны могут значительно сильнее ощутить и сами россияне. Украина наращивает возможности дальнобойных ударов и чаще атакует стратегические объекты на территории РФ.

Об этом говорится в материале Atlantic Council.

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В Украине опасаются, что будущая зима может стать одной из самых трудных за время полномасштабной войны. Россия увеличивает производство баллистических ракет, активно применяет реактивные дроны, в то время как запасы ракет для систем Patriot остаются ограниченными.

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В то же время Украина готовится к новому сезону атак: укрепляет критическую инфраструктуру, создает резервы оборудования и ищет альтернативные источники энергии. Население запасается продуктами, готовит генераторы и зарядные станции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Москва может быть не заинтересована в серьезных мирных переговорах до завершения зимы, поскольку рассчитывает, что холодный сезон станет критическим для Украины.

Удары Украины все чаще доходят вглубь РФ

Ситуация для Москвы тоже изменилась. В 2026 году Украина значительно расширила кампанию дальнобойных ударов по военным предприятиям, логистическим узлам и энергетической инфраструктуре РФ.

20 сентября Украина совершила самую большую за время войны атаку на Москву. Серьезным повреждениям, по приведенным в материале данным, подвергся один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов российской столицы.

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Ранее украинские беспилотники также влияли на проведение больших мероприятий в России. В частности, атаки нарушали работу во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а главное ежегодное внешнеполитическое мероприятие Владимира Путина, как сообщалось, перенесли из Сочи в Москву из-за опасений относительно возможных ударов.

Особо ощутимыми стали атаки на российские НПЗ. Они повлекли за собой перебои с горючим в ряде регионов и усугубили проблемы на внутреннем топливном рынке.

Россия может впервые почувствовать войну зимой гораздо сильнее

Автор материала предполагает, что в случае продолжения украинской кампании дальнобойных ударов зимой российская инфраструктура может оказаться под все большим давлением.

У России гораздо большая территория, чем у Украины, и она не может полностью прикрыть ее системами противовоздушной обороны. Это оставляет большое количество потенциальных целей для украинских беспилотников.

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Украинцы уже пережили четыре зимы с массированными российскими ударами по энергетике, отключениями света и тепла. Для значительной части российского населения будущая зима может оказаться первой, когда последствия войны будут ощущаться столь близко.

Именно поэтому, как отмечает автор, война, которую Кремль годами пытался держать подальше от повседневной жизни россиян, все более заметно переходит на территорию самой РФ.

Война в Украине переходит на территорию РФ — последние новости

23 сентября в Самарской области РФ продолжился пожар на Куйбышевском НПЗ, который накануне атаковали ВСУ. Спутниковые снимки показали воспламенение резервуаров с горючим в восточной части предприятия.

В тот же день партизанское движение «Атеш» заявило о повреждении четырех релейных шкафов на железной дороге в Воронежской области. По данным движения, это задержало отправку боеприпасов и инженерного имущества российским подразделениям, действующим на Лиманском направлении.

Ранее, 20 сентября, Москва и область пережили одну из самых масштабных атак беспилотников за время войны. Среди целей находился Московский НПЗ в Капотне, где после удара вспыхнул пожар.

Атака произошла в последний день парламентских выборов в России. The Washington Post отмечала, что украинский удар фактически затмил победу провластной «Единой России», которая сохранила конституционное большинство в Госдуме.

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