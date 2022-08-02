Эти руки ничего не писали: у Медведева отрицают, что он опубликовал ахинею о Казахстане и Грузии

В окружении Медведева начали отрицать, что именно он разместил публикацию.

Об этом заявил помощник заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

По его словам, опубликованный им пост в соцсети "ВКонтакте" о Грузии и Казахстане написал не бывший премьер, а те, кто взломал его учетную запись. Он добавил, что последнее сообщение, опубликованное Медведевым, было о ВМФ, а с написавшими сообщение "якобы от бывшего премьера" разберется администрация соцсети и соответствующие органы.

Через 10 минут пост был удалён.

Следует напомнить, что в публикации Медведева (или кого-либо другого)) говорилось, что Кахзахстан – искусственно созданная страна, а Грузии не существовало в начале XIX века. Также в посте отмечалось, что с "парадами суверенитетов" пора заканчивать.

Напомним, что послужитель российского диктатора Путина Дмитрий Медведев сделал очередное нелепое заявление в стиле кремлевской пропаганды. Слуга Кремля начал навязывать мнение, что мол Россия достигнет "мира только на своих условиях".

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