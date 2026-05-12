Эти симптомы хантавируса запутали врачей: больная пассажирка лайнера теперь в критическом состоянии
Пассажирка круизного лайнера MV Hondius находится в критическом состоянии после заражения хантавирусом. Сначала ее симптомы якобы могли списать на тревогу, тогда как вспышка на судне уже унесла жизни трех человек.
Пассажирка круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, находится в "очень критическом" состоянии. Сначала ее кашель якобы могли связать со стрессом или тревогой.
Лайнер прибыл на Тенерифе 10 мая, после чего пассажиры покинули судно. У нескольких человек подтвердили хантавирус, часть пассажиров отправили на карантин в странах возвращения.
Самым трудным остается состояние француженки. По данным ВОЗ, она находится на самоизоляции в Париже, однако ее здоровье ухудшается. Женщине стало плохо уже во время авиаперелета, после чего ей установили диагноз.
Вспышка на MV Hondius уже унесла жизни трех человек. Первым симптомы испытал 69-летний пассажир из Нидерландов – у него были лихорадка, головная боль и диарея. Впоследствии его состояние ухудшилось, и мужчина умер от дыхательной недостаточности.
Позже скончалась его жена, сошедшая на берег острова Святой Елены с желудочно-кишечными симптомами, а также пассажир из Германии, у которого развились признаки пневмонии.
Хантавирус обычно переносят грызуны. Человек может заразиться из-за контакта со слюной, мочой или экскрементами инфицированных животных, а также из-за вдыхания зараженной пыли. В случае с лайнером медики предполагают, что речь идет о штамме Андес, который, в отличие от большинства других хантавирусов, может передаваться между людьми при тесном контакте.
Симптомы болезни сначала напоминают грипп: лихорадка, слабость, головные боли, боли в мышцах, тошнота и кашель. Впоследствии состояние может резко ухудшиться – вплоть до кровотечений, поражения легких, дыхательной недостаточности и смерти.
Угрожает ли миру новая пандемия
Несмотря на смертельные случаи, в ВОЗ пока не говорят о риске пандемии, подобной COVID-19. Страны отслеживают контакты пассажиров и действуют по протоколам, усиленным после коронавирусной пандемии.
Бывший министер здравоохранения Зоряна Скалецкая объясняла, что сейчас реакция государств на вирусные вспышки стала более организованной. По ее словам, после COVID-19 страны имеют более четкие механизмы профилактики, коммуникации и отслеживания контактных лиц.
"Мы видим, насколько совсем иначе реагируют страны. У них есть соответствующие протоколы, они коммуникируют, отслеживают всех лиц, находившихся не только на лайнере, но и затем контактировавших с ними", - отмечала Скалецкая.
По данным специалистов, особую опасность представляет именно андский штамм хантавируса. Он встречается редко, но имеет высокую смертность — в некоторых случаях от 20% до 40%. В то же время, массового распространения этого вируса в Европе ранее не фиксировали.
