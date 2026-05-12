Эти симптомы хантавируса запутали врачей: больная пассажирка лайнера теперь в критическом состоянии

Эвакуация людей с Хантавирусом / © Associated Press

Пассажирка круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, находится в "очень критическом" состоянии. Сначала ее кашель якобы могли связать со стрессом или тревогой.

Об этом говорится в материале LAD Bible.

Лайнер прибыл на Тенерифе 10 мая, после чего пассажиры покинули судно. У нескольких человек подтвердили хантавирус, часть пассажиров отправили на карантин в странах возвращения.

Самым трудным остается состояние француженки. По данным ВОЗ, она находится на самоизоляции в Париже, однако ее здоровье ухудшается. Женщине стало плохо уже во время авиаперелета, после чего ей установили диагноз.

Вспышка на MV Hondius уже унесла жизни трех человек. Первым симптомы испытал 69-летний пассажир из Нидерландов – у него были лихорадка, головная боль и диарея. Впоследствии его состояние ухудшилось, и мужчина умер от дыхательной недостаточности.

Позже скончалась его жена, сошедшая на берег острова Святой Елены с желудочно-кишечными симптомами, а также пассажир из Германии, у которого развились признаки пневмонии.

Хантавирус обычно переносят грызуны. Человек может заразиться из-за контакта со слюной, мочой или экскрементами инфицированных животных, а также из-за вдыхания зараженной пыли. В случае с лайнером медики предполагают, что речь идет о штамме Андес, который, в отличие от большинства других хантавирусов, может передаваться между людьми при тесном контакте.

Симптомы болезни сначала напоминают грипп: лихорадка, слабость, головные боли, боли в мышцах, тошнота и кашель. Впоследствии состояние может резко ухудшиться – вплоть до кровотечений, поражения легких, дыхательной недостаточности и смерти.

Угрожает ли миру новая пандемия

Несмотря на смертельные случаи, в ВОЗ пока не говорят о риске пандемии, подобной COVID-19. Страны отслеживают контакты пассажиров и действуют по протоколам, усиленным после коронавирусной пандемии.

Бывший министер здравоохранения Зоряна Скалецкая объясняла, что сейчас реакция государств на вирусные вспышки стала более организованной. По ее словам, после COVID-19 страны имеют более четкие механизмы профилактики, коммуникации и отслеживания контактных лиц.

"Мы видим, насколько совсем иначе реагируют страны. У них есть соответствующие протоколы, они коммуникируют, отслеживают всех лиц, находившихся не только на лайнере, но и затем контактировавших с ними", - отмечала Скалецкая.

По данным специалистов, особую опасность представляет именно андский штамм хантавируса. Он встречается редко, но имеет высокую смертность — в некоторых случаях от 20% до 40%. В то же время, массового распространения этого вируса в Европе ранее не фиксировали.

Напомним, в Хмельницком сообщили о двух случаях хантавируса.

