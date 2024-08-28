"Эти учения – скорее политическая игра": аналитик объяснил, зачем Лукашенко скопил войска вблизи ЧАЭС

Что действительно задумал Александр Лукашенко на границе с Украиной.

Обучение в Беларуси вблизи границ Украины на фоне операции ВСУ в Курской области — попытка успокоить главу Кремля Владимира Путина.

Об этом в комментарии LIGA.net сказал политический аналитик Игорь Тишкевич.

По словам аналитика, Беларусь демонстративно вывела технику на обучение после обвинений со стороны России. Мол, Александр Лукашенко отвел войска от границы с Украиной, и это вроде бы позволило Киеву снять несколько бригад, привлеченных в Курской операции.

"Сначала лукашенковские пропагандисты попытались отработать эту тему информационно – не помогло. Поэтому объявили обучение в угоду Кремлю", – объяснил Тишкевич.

По мнению аналитика, эти учения скорее политическая, чем военная игра. И продлятся они неделю-полторы.

"Войска поедут домой. Вагнеровцы и дальше будут использовать в политических разборках. Их немного. Лукашенко превратил их в своих преданных янычар, которые всем обязаны режиму. Бросать как расходный материал ДРГ в Чернобыльскую зону никто не будет", — пояснил он.

Напомним, ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по советам якобы может отвлечься от России и встать на сторону Украины в полномасштабной войне. В то же время Лукашенко не сказал, кто именно ему такое предлагает,