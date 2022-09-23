"Этническая чистка": на Банковой прокомментировали массовую мобилизацию в Бурятии и Якутии

Россия мобилизует на войну многие мужчины в национальных республиках Бурятии и Якутии. В Офисе президента Владимира Зеленского считают это количество непропорциональным, а потому называют это "настоящей этнической чисткой".

Об этом в своем Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России – Бурятии, Якутии – это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы. Народам РФ пора вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять своих детей умирать на чужой войне", — подчеркнул Подоляк.

Как сообщалось, в Бурятии начали массово вручать повестки мужчинам, не подпадающим под критерии частичной мобилизации. Да, повестки вручают многодетным родителям, студентам и мужчинам, которые не служили в армии.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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