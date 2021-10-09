Этнические чистки в Афганистане: талибы казнили 13 хазарейцев

Во время предыдущего правления талибов этническая нацменшна хазарейцев также подвергался преследованиям.

Боевики "Талибана" убили в афганской провинции Дайкунди 13 человек — этнических хазарейцев.

Об этом говорится в отчете Международной правозащитной организации Amnesty International, сообщает dpa-international.

Среди убитых — 11 бывших сотрудников сил безопасности Афганистана и двух гражданских лиц, в том числе 17-летняя девушка. Девять бывших сотрудников службы безопасности были убиты даже после того, как они сдались талибам.

"Талибан" захватил провинцию Дайкунди 14 августа. Казнь состоялась 30 августа.

"Эти хладнокровные казни является еще одним доказательством того, что талибы осуществляют те же ужасные преступления, как и во время своего предыдущего правления в Афганистане", — сказала генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламард.

Назначенный талибами начальник полиции Дайкунди Садикулла Абед свою очередь отрицает любые казни.

Хазарейцев — ираноязычные этническая группа Афганистана, третья по численности в стране. Во время предыдущего правления талибов хазарейцы также подвергались преследованиям, ведь являются мусульманами-шиитами. Тогда как большинство населения Афганистана, в том числе талибы, исповедуют ислам суннитского толка.

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