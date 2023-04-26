"Это 20 лет в уши уже сц*тся": СМИ опубликовали разговор миллиардеров из РФ с критикой власти и войны

В частности, один из собеседников жалуется, что Россия "оказалась в лапах каких-то му*ил".

Журналисты опубликовали аудиозапись телефонного разговора, вероятно, российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского, в котором те обсуждают войну против Украины и власть в РФ.

Соответствующая сокращенная запись 40-минутного разговора опубликована на YouTube-канале проекта "Настоящее время".

Разговор, вероятно, Троценко с Матушевским состоялся в начале января 2023 года. В беседе мужчины называют друг друга Коля и Рома. Сначала они обсуждают отдых на Бали. В частности, Коля рассказывает, что на острове есть много инвесторов и возможностей.

"Как-то, Рома, мне в последнее время очень тяжело было в России. Я понимал, что что-то не то, нечего там делать. И люди уехали. Ну как-то так", – говорит Коля, а Рома с ним соглашается.

"Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет. А надо попробовать в новых местах найти что-то, что твою особенность и конкурентоспособность подчеркивает", – говорит Рома.

Он также называет Индонезию невероятно крутым местом, где все будет расти: "За десять лет все вырастет в десять раз, а в России — упадет вдвое".

Журналисты также сообщили, что в разговоре Коля подробно рассказал о своем новом проекте, который называет Airbnb для бизнеса.

Мужчины также долго обсуждают переезд и детей, инфраструктуру на Бали и личные дела. Однако разговор все равно переходит к обсуждению войны и ситуации в России.

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то му*ил, [блин]. Исповедующих, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]", – убежден Рома.

Коля согласен с собеседником. В то же время, он пытается изменить тему на здоровое питание и вегетарианство. Однако диалог все равно возвращается в политическое русло. Так, Коля говорит, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений российских президентов.

"Это нарезка новогодних поздравлений начиная от Ельцина, когда он сказал, что "я устал, я ухожу", – это 99-й год – до последнего, когда этот придурок на фоне не елки, как всегда, а военных. Это реальные слова: "Это плохой год, но мы всех победим". И вот это все 20 лет в уши уже сц*тся", — отмечает Коля.

В то же время Рома отмечает: "Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?" Он считает, что у российских властей нет "никакой концепции" того, что же будет дальше.

"Они умрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", – говорит Рома.

Коля только вздыхает, а Рома продолжает и жалуется, что не до всех россиян дошло то, что происходит.

"Потом эта простая [фигня] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут уехать, их дети призваны на войну … [Ужас], короче", – прогнозирует Рома.

После этого связь ненадолго исчезает. А затем собеседники обсуждают президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году.

"2023 год – последний год. Кто собрался, деньги перечислил, что-то организовал… Судьба, она в 2022 году все развернула и показала, как может быть, но она дала 2023 год, [блин], чтобы со всем разобраться", – считает Рома и советует Коле "сделать" сразу гражданство, указывая, что это "лучшая инвестиция".

Он также утверждает, что в России все рушится.

"Тебе дано судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе нужно. Просто завтра сделай (гражданство – ред.)", – продолжает настаивать Рома.

Он также рассказал, что ему в свое время предлагали сделать гражданство Кипра, однако Рома отказался. А сейчас это невозможно сделать уже ни за какие деньги.

"Кто вы такие?" – сказал я им – "Я русский патриот, я родину люблю", – описывает Рома свою реакцию на предложение Кипра.

На это Коля говорит: "Родину мы любим, просто есть люди, которые ее не любят, а мы ничего с ними делать не можем".

В то же время, по мнению Ромы, через 10-15 лет они с Колей потребуются родине. Однако обое пока соглашаются, что нужно сделать новое гражданство, вывести деньги и вывезти родственников из РФ.

Троценко с Матушевским отрицают, что разговор настоящий. Так, Троценко сказал, что знаком с Матушевским, однако не общался с ним около полутора лет.

А Матушевский на вопрос журналиста сказал, что не знает, о чем идет речь, и попросил ссылку на запись разговора. Через около 40 мин. (столько же длится сама аудиозапись) бизнесмен заверил, что "этого разговора не было". По словам Матушевского, в последний раз он общался с Троценко в 2022 году и точно никогда не обсуждал политику.

"Я думаю, это фейк или чья-то бессмысленная шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]", — добавил Матушевский.

Однако журналисты обращают внимание на несколько фактов в пользу того, что запись разговора может быть настоящей. Так, Матушевский в разговоре рассказывает, что находится на Бали, и этот факт подтверждают фото из его соцсетей. Кроме того, номер, с которого, вероятно, звонил Роман, соответствует номеру Троценко, которым располагают журналисты.

Детали разговора мужчин также совпадают с информацией о бизнесменах. Так, Рома называет себя "Романом Викторовичем" и говорит, что ему через 10 лет будет 62. А Коля неоднократно говорит о проектах дизайн-завода "Флакон", которым владел до 2021 года.

Напомним, в конце марта в Сеть выложили аудиозапись разговора российского продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером Фархадом Ахмедовым. В беседе Пригожин сетует на президента РФ Владимира Путина с нецензурной бранью.

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