"Это апокалипсис": в Греции жертвами лесных пожаров стали два человека, в том числе спасатель

"Это апокалипсис": в Греции жертвами лесных пожаров стали два человека, в том числе спасатель

Еще 20 человек пострадали. Спасатели сейчас борются со 154 лесными пожарами по всей стране.

В Греции в результате масштабных лесных пожаров погибли два человека, в том числе 38-летний пожарный-доброволец.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в пригороде Афин на огнеборца упал электрический столб. Второй жертвой стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос, которого нашли без сознания на фабрике недалеко от места, где бушевал пожар.

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Известно, что еще 20 человек пострадали. Между тем шесть районов были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели сейчас борются со 154 лесными пожарами по всей стране.

Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Также огонь распространяется на соседним острове Эвия, с которого эвакуировали сотни жителей и туристов.

"Мы говорим об апокалипсисе, я не знаю, как это описать", — поделился сотрудник береговой охраны острова Сотирис Даникас.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорит, что пожары показывают "реальность изменения климата". Всю неделю температура в стране держалась выше 40 градусов по Цельсию.

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Как сообщалось, в Грецию в пятницу, 6 августа, для помощи в борьбе с лесными пожарами прибыл сводный отряд украинских спасателей.

Лесные пожары охватывают Грецию каждое лето, однако сейчас в стране наблюдается сильнейший за последние несколько лет огонь.

Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес близ города Патры. Местные власти эвакуировали четыре села вблизи, а также перекрыла почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой в Греции не было почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает 45 градусов по Цельсию.

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