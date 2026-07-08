"Это бесполезная трата времени": Трамп объявил о конце режима прекращения огня в Иране

Трамп о конце режима прекращения огня в Иране / © Associated Press

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Хотя на прошлой неделе США и Иран договорились о прекращении атак и проведении мирных переговоров, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Иране закончилось.

Это произошло во время саммита НАТО в Анкаре, пишет Clash Report.

Трамп заявил, что больше не хочет иметь дела с иранцами

Отвечая на вопросы журналистов во время саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил не только о том, что прекращение огня в Иране завершилось, но и о том, что он больше не хочет иметь дел с иранцами.

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«Мы очень сильно атаковали Иран прошлой ночью. Иранцы — лжецы. Мы заключаем сделку. Все согласны: никакого ядерного оружия. Мы заключаем сделку. Затем они выходят к прессе и заявляют, что мы даже никогда об этом не говорили. С ними что-то не так. Они совсем больные», — заявил Трамп.

Все это произошло, когда Трампа спросили о текущем состоянии переговоров США с Ираном и возможном приближении мира.

Трамп также назвал руководство Ирана «больным».

«Иметь с ними дело — это пустая трата времени», — добавил Трамп.

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Накануне Иран и США обменялись ударами. Иран не взял на себя ответственности за нападения, но на государственном телевидении сообщили, что, как минимум одно судно проигнорировало предупреждение иранских сил.

Сразу после того, как Трамп заявил о завершении прекращения огня в Иране, цены на нефть начали расти. Об этом пишет CBS. Рост произошел уже на 5%. Российская нефть Brent выросла на 5,3% до 78,09 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate выросла на 5,4% до 74,23 доллара за баррель.

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Напомним, США продолжили военную операцию против Ирана и нанесли серию мощных ударов по целям вблизи города Бандар-Аббас, порта Сирик и провинции Хормозган.

По данным чиновников США, под атаку попали иранские системы ПВО, радары, ракетные установки, дроны и портовая инфраструктура. Операция стала ответом на атаки Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе и нарушение условий американо-иранских договоренностей. При этом американская сторона не исключает продолжения ударов.

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Параллельно Минфин США отменил санкционное исключение для экспорта иранской нефти из-за несоблюдения Тегераном обязательств, что уже повлекло за собой рост мировых цен на нефть.

Атаки прошли на фоне многодневных траурных церемоний и транспортировки гроба с телом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи через Ирак к месту захоронения в Мешхеде.

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