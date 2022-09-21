"Это безумие": Папа Римский раскритиковал мысли Путина о применении ядерного оружия

Папа Римский Франциск заявил, что даже думать о применении ядерного оружия было бы "безумием".

Об этом понтифик заявил во время выступления после угроз президента России Владимира Путина применить оружие массового поражения.

Об этом сообщает Reuters.

Папа обсудил визит в Казахстан с людьми во время аудиенции на площади Святого Петра. Он одобрительно отозвался об этой стране за отказ от ядерного оружия после обретения ею независимости в 1991 году.

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"Это было мужественно. В то время, когда в этой трагической войне некоторые думают о ядерном оружии, что является безумыем, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию", — сказал Франциск.

При этом он не упомянул ни Россию, ни Путина.

Папа также рассказал о разговоре с кардиналом Конрадом Краевским, который попал под обстрел при доставке гуманитарной помощи на Запорожье. Кардинал также посетил массовые захоронения в Изюме.

"Он (Краевский – ред.) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и замученными", – сказал понтифик.

Напомним, 21 сентября Путин заявил, что против России будто бы воюет "коллективный Запад" и пригрозил миру применением ядерного оружия.

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