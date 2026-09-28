"Это, безусловно, женщины": путешественник назвал самое сложное испытание за 28 лет путешествия

Карл Бушби

Реклама

Британский путешественник Карл Бушби уже почти три десятилетия преодолевает тысячи километров пешком, чтобы обойти земной шар без перелета. Однако за это время самым тяжелым испытанием для него оказались не экстремальные погодные условия или суровый рельеф, а совсем другое.

Об этом пишет издание UNILAD.

Реклама

История экспедиции «Голиаф»

Сейчас Бушбе 58 лет. Свою масштабную экспедицию под названием Голиаф он начал в 1998 году в возрасте 28 лет из города Пунта-Аренас в Чили. С тех пор мужчина преодолел десятки тысяч миль через самые строгие уголки планеты, придерживаясь строгого правила — не садиться в самолеты и передвигаться исключительно пешком.

Реклама

Мать путешественника, Анджела, ждет его возвращения в родной город Галл в Великобритании и за все 28 лет видела сына всего трижды. Несмотря на финансовые кризисы и пандемию, британский искатель приключений остается верным избранному пути.

«Мы всегда были абсолютно привержены принципу „делай или умри“», — сказал Бушби, говоря о преданности, которую он и его сеть поддержки вложили в это.

Он также пояснил, что с соответствующими настройками можно преодолеть любые препятствия, даже если для этого придется просто выжидать времена пандемии или финансовых кризисов.

Почему отношения оказались сложнее физических испытаний

Отвечая на вопрос о тяжелом опыте во время путешествия, путешественник откровенно признался, что для него этим испытанием стала личная жизнь.

Реклама

«Когда меня спрашивают, что самое сложное в моей работе, это, безусловно, женщины, эти отношения», — признался он в разговоре с YouTube-каналом A Mug Of Life.

Во время путешествия у Карла Бушби было несколько романов и дважды серьезно влюблялся, однако ни один из них не удалось сохранить. Его отношения с колумбийкой длились семь лет, а затем в Азии он три года встречался с японкой.

По словам британца, их связь с японской избранницей распалась из-за пандемии и вынужденной разлуки, а также из-за того, что такой образ жизни ей не подходил.

По словам Бушби, он еще до начала путешествия записывал в дневнике, что его ждут любовные разочарования. Однако он признался, что такие предварительные размышления все равно не облегчают боль, когда это происходит в реальной жизни.

Реклама

Напомним, украинская Анна Добровольская поделилась опытом жизни в Болгарии и Грузии. Она рассказала, сколько стоит аренда жилья, коммунальные услуги, транспорт и питание в Варне и Батуми.

Новости партнеров

Новости партнеров