"Это большая трагедия": в результате мощного взрыва на военном заводе в Польше погибла женщина

"Это большая трагедия": в результате мощного взрыва на военном заводе в Польше погибла женщина

Погибшая якобы переносила упаковки, когда случилась непроизвольная детонация.

В Польше на оборонном предприятии Mesko 8 сентября прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом сообщают Wiadomości и польский телеканал Polsat.

Известно, что инцидент произошел в польском городе Скажиско-Каменна. В результате взрыва погибла 41-летняя женщина. Сейчас ее личность не называется. Есть информация, что вероятно она была сотрудницей завода.

Предварительно, причиной взрыва была детонация взрывчатых веществ. В то же время, в эфире польской радиостанции RMF FM сообщили, что взрыв произошел во время подготовки опасного вещества к транспортировке. Погибшая сотрудница якобы переносила упаковку, когда случилась непроизвольная детонация.

"Это непостижимо для нас. Это большая трагедия, мы шокированы", — заявил председатель профсоюза предприятия Станислав Гловацкий.

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В полиции сообщили, что сейчас идет выяснение обстоятельств взрыва. По словам сотрудников завода, это первый подобный случай за последние 30 лет. Родственникам погибшей оказывается психологическая помощь.

Известно, что на заводе Mesko изготавливают боеприпасы и ракеты для армии Польши, а также экспортируют продукцию в Северную и Южную Америку, Скандинавию, Азию и Африку. Компания является производителем изделий и узлов мирового класса для всех типов боеприпасов и ракет, используемых польскими вооруженными силами и организациями, отвечающими за государственную безопасность, а также признанным поставщиком для войск НАТО.

Как сообщалось, сегодня утром также произошел взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске (РФ). Волной снесло перекрытия со второго до четвертого этажа. Всех жителей дома эвакуировали, а их более 170 человек.

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