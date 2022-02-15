"Это будет агрессия без оружия": МИД Франции отреагировал на инициативу Госдумы России

"Это будет агрессия без оружия": МИД Франции отреагировал на инициативу Госдумы России

Во Франции признание "Л/ДНР" будет считаться нарушением суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан назвал планы России по признанию "независимости" псевдогосударственных образований "Л/ДНР" "агрессией без оружия".

Заявление главы французского внешнеполитического ведомства во вторник, 15 февраля, цитирует Reuters.

"Если бы это было применено, то это была бы невозможная ситуация и была бы своеобразная атака без оружия. Это было бы нарушением суверенитета Украины", — заявил министр на парламентских слушаниях

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой "признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон лично призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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