"Это будет местом, где будут проходить решающие события": Боррель прокомментировал наступление на Харьковщине

Обсуждение в США дальнейшей поддержки Украины, продолжавшееся шесть месяцев, а также задержка со стороны ЕС в поставке боеприпасов, могут привести к большим изменениям на линии фронта в Украине, ценой которых может стать потеря многих жизней.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в США, в ходе выступления в Институте Гувера в Стэнфордском университете, передает "Укринформ".

"Последние новости, которые я получил в ежедневном докладе из Брюсселя, свидетельствуют, что Россия начала новое наступление, открыла новый фронт севернее Харькова. Я был там за несколько дней до начала войны. Сейчас, вероятно, это будет местом, где будут проходить решающие события", – сказал он.

Он выразил сожаление, что обсуждение в США по поводу продления поддержки Украины забрало у украинцев шесть месяцев.

"Эти шесть месяцев могут привести к большим изменениям на линии фронта. Последние новости, которые я получил в ежедневном докладе из Брюсселя, свидетельствуют, что Россия начала новое наступление, открыла новый фронт к северу от Харькова. Я был там за несколько дней до начала войны". Сейчас, вероятно, это будет местом, где будут проходить решающие события", – сказал Боррель.

Он также отметил, если глава Кремля Владимир Путин выиграет эту войну, он сможет дестабилизировать другие страны Европейского Союза, которые постучались в дверь НАТО. Именно так поступили традиционно нейтральные Финляндия и Швеция, которые были твердо убеждены: если они хотят избежать вторжения и агрессии, лучше всего они могут сделать – это стать членами НАТО.

Боррель уверен, что Украина будет нуждаться в поддержке союзников и дальше.

"Если мы хотим, чтобы Украина могла сопротивляться, мы должны делать для нее больше и быстрее. Поэтому эти шесть месяцев задержки с американской помощью, а также некоторая задержка с нашей стороны в поставках боеприпасов, могут, к сожалению, привести к изменениям, которые, во многих случаях, будут оплачены потерей жизней, многих жизней", – заявил Боррель.

Он отметил, что европейцы обеспокоены, будут ли США продолжать придерживаться тех же приоритетов по безопасности в зависимости от того, кто придет в Белый дом.

Он затронул тему выборов.

"Это (выборы – ред.) – ваше дело, но это будет влиять на мир, и особенно на нас. Мы смотрим за тем, что может произойти в США. Потому что нам, европейцам, будет очень трудно самостоятельно оказывать Украине ту поддержку, которой они нуждаются, чтобы продолжать свою борьбу. Я считаю, что мы – Европа и США – должны мощно продолжать эту линию помощи.

Он напомнил, что большинство стран-членов ЕС, за исключением "одной или двух" стран, воспринимают российскую агрессию как экзистенциальную угрозу для Европы, особенно находящиеся вблизи границ с Россией. ЕС смог сохранить единство вокруг помощи для Украины и стал для нее крупнейшим поставщиком безопасности. С начала войны, по словам Борреля, помощь ЕС – как гражданская, так и военная, превысила 96 млрд евро. По этому показателю ЕС превышает США, которые остаются лидерами в оказании военной помощи.

Напомним, ранее главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель прокомментировал мировой план Китая. Он заявил, что это только набор желаемых рассуждений и мнений. Пока единственным мирным планом остается предложение Украины, однако Москва его не примет.

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