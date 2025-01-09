"Это будет мир вседозволенности": Чалый предположил, как долго Маск продержится возле Трампа

По словам экспосла Украины в США, поведение Илона Маска неприлично и неприемлемо.

"Странный период" влияния самого богатого человека в мире, бизнесмена Илона Маска на будущего президента США Дональда Трампа закончится очень скоро.

Такое мнение высказал глава правления Украинского кризисного медиацентра, экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире Radio NV.

"Я говорил, что где-то пройдет полгода и мы увидим смену команды", – отметил Чалый.

По его словам, поведение Илона Маска неприлично, в частности он позволяет себе грубые высказывания в адрес европейских политиков.

"Хамство, обвинения, обиды — это просто удивительно. Это ведь не просто человек с улицы, это бизнесмен, человек, которого знают в мире… Ему просто нельзя этого позволять, потому что тогда, простите, открываем всем возможность для хамства, матов и всего остального. Тогда это будет мир вседозволенности. Поэтому в Европе сейчас резко отреагировали", – объяснил дипломат.

По прогнозу Валерия Чалого, пройдет три-четыре месяца, и Маск исчезнет из окружения 47-го президента США.

"Тогда вы его уже близко возле Дональда Трампа не увидите", — подчеркнул Чалый.

Напомним, биограф американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что бизнесмен глубоко болен и может сойти с ума. Кроме того, он представляет угрозу для США, потому что обладает многими важными для цивилизации отраслями.

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