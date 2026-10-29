«ООН не должен возглавлять мафиозный босс»: Мадяр разнес планы Трампа протолкнуть Орбана в генсеки

«Хотите превратить ООН в преступную организацию? Назначьте Орбана»: резкое заявление Мадяра

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр предупредил, что назначение его предшественника, скандального Виктора Орбана во главе ООН, станет началом конца Организации Объединенных наций.

Об этом Мадяр сказал на совместной с чешским коллегой Андреем Бабишем пресс-конференции в Праге, сообщают чешское издание Ceske Noviny и венгерское — 444.hu.

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По его словам, назначение Орбана на должность главы организации станет началом конца ООН.

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«Есть много плохого, что можно сказать об ООН. И вообще, международные организации имеют свои недостатки и медлительность, то же можно сказать и о Европейском Союзе. Но, вероятно, можно сказать, что никто не стремится их отменить. Если кто-то все еще хочет уничтожить ООН, то ему следует взять (на должность генсека ООН — Ред.), например, Орбана, это было бы хорошим началом. И, безусловно, есть критические моменты, но я не считаю ООН со всеми ее недостатками преступной организацией», — сказал Мадяр.

По словам премьер-министра Венгрии, Организацию Объединенных Наций «не должен возглавлять мафиозный босс», бывшие министры которого сейчас находятся под арестом за кражу страны и превращение Венгрии в одну из беднейших и коррумпированных стран Европы.

«Разве что кто хочет превратить ООН в преступную организацию», — подчеркнул Мадяр.

Напомним, мандат действующего Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря.

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Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США продвигает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на должность генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку со стороны России и Китая, с которыми у Орбана тоже хорошие отношения.

В СМИ напомнили, что Дональд Трамп поддерживал Орбана на весенних парламентских выборах, а вице-президент США Джей Ди Вэнс даже лично участвовал в его предвыборной кампании. Однако партия Орбана «Фидес» потерпела сокрушительное поражение. Ожидается, что если Орбан вступит в гонку за пост главы ООН, Трамп и Вэнс снова поддержат его. Однако объявление о возможной кандидатуре Орбана нельзя ожидать до выборов в Конгресс.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига саркастически раскритиковал кандидатуру Орбана, намекнув на его «утонченное мастерство» использовать право вето и шантаж для блокирования важных решений ЕС.

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