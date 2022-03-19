"Это будет начало новой эры устрашения в Восточной Европе": Джонсон назвал потенциальные цели Путина после Украины

Речь идет, в частности, о таких странах, как Молдова и Грузия.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что в случае поражения Украины, Россия с новой силой начнет запугивать Восточную Европу.
Об этом виг сообщает во время выступления на съезде Консервативной партии.
Джонсон считает, что Путин в случае победы не остановится на Украине, что возможный успех Кремля обернется последствиями для Грузии и Молдовы. "Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе — от Балтийского до Черного морей", — сказал британский премьер.
Он также добавил, что победа Путина станет сигналом для других агрессоров в разных уголках планеты. Поэтому он подчеркнул, что в Украине сейчас настал "поворотный для мира момент".
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