"Это будет начало новой эры устрашения в Восточной Европе": Джонсон назвал потенциальные цели Путина после Украины

"Это будет начало новой эры устрашения в Восточной Европе": Джонсон назвал потенциальные цели Путина после Украины

Речь идет, в частности, о таких странах, как Молдова и Грузия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что в случае поражения Украины, Россия с новой силой начнет запугивать Восточную Европу.

Об этом виг сообщает во время выступления на съезде Консервативной партии.

Джонсон считает, что Путин в случае победы не остановится на Украине, что возможный успех Кремля обернется последствиями для Грузии и Молдовы. "Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе — от Балтийского до Черного морей", — сказал британский премьер.

Он также добавил, что победа Путина станет сигналом для других агрессоров в разных уголках планеты. Поэтому он подчеркнул, что в Украине сейчас настал "поворотный для мира момент".

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