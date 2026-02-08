"Это будет не СВО": Лавров пригрозил Европе войной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с очередными угрозами в адрес Европы, заявив о готовности Кремля к "полноценному военному ответу" в случае противостояния с европейскими странами."

Слова главы МИД РФ цитируют российские СМИ.

Лавров утверждает, что Россия не намерена нападать на Европу. В то же время, он добавил, что в случае угрозы для РФ ответ Москвы не будет ограничиваться "специальной военной операцией".

"Если вдруг Европа начнет нападать на РФ, это будет не специальная военная операция с нашей стороны - это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами", - заявил Лавров.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Россия, вероятно, будет готова напасть на НАТО в ближайшее время. Поэтому европейцы начинают готовиться к возможному военному противостоянию с помощью тренировок и моделирования разных ситуаций.

В частности, в прогнозах европейских разведчиков, военных и чиновников о возможном нападении речь идет о таком отрезке времени, как один год.

Несмотря на то, что ситуация требует быстрого реагирования, внимание Европы кажется распыленным. Данные свидетельствуют, что наибольшие атаки могут потерпеть Германия и Франция, но там сейчас более сосредоточены на спаде экономики, бюджетных дефицитах и политических спорах, что все вместе подрывает их способность выполнять обещания, данные Украине.

Также напомним, что европейские чиновники бьют тревогу: российские аппараты серии "Луч" преследуют стратегические спутники над континентом. Эксперты опасаются, что Москва научилась перехватывать командные каналы и может повлечь за собой падение космических объектов.