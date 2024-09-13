Это будет означать войну НАТО с Россией: представитель РФ в ООН сделал громкое заявление

Российский дипломат в грубом стиле отметил, что "западным коллегам" не удастся "отмазаться и перевалить вину на Киев".

Если решение о снятии ограничений на применение западного дальнобойного оружия по территории РФ будет принято, это означает, что страны НАТО начинают прямую войну с Россией.

Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, фрагменты выступления которого были опубликованы российскими пропагандистами.

"Такое развитие ситуации принципиально изменит наши отношения с западным лагерем... В таком случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них последствиями для западных агрессоров", — пригрозил представитель государства-агрессора, намекнув на возможность применение ядерного оружия

При этом Василий Небензя в традиционном для российской дипломатии грубом стиле отметил, что "западным коллегам" не удастся "отмазаться и перевалить вину на Киев".

Кстати, в очередной раз воспользовавшись ядерным шантажом, представитель РФ в ООН упрекнул Минобороны США в том, что Пентагон якобы заказал моделирование последствий ядерной войны для аграрного сектора Восточной Европы.

Представитель США, получивший слово после выступления Небензи, отметил, что только что все присутствовавшие услышали пропаганду и поразительную ложь.

Напомним, накануне президент государства-агрессорки Владимир Путин в комментарии российским пропагандистам заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России означает непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях. Его слова почти дословно повторил сегодня Василий Небензя в ООН.

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