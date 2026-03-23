"Это будет полный блэкаут": аналитик назвал уязвимые объекты на Ближнем Востоке в случае удара Ирана

Иран

В ответ на угрозу президента США Дональда Трампа полностью лишить Иран электроснабжения тегеранский режим угрожает нанести удар по критической инфраструктуре стран Персидского залива. Аналитик Виктор Таран указывает на потенциальные уязвимые места, утверждая, что их поражение повлечет за собой кризис огромной силы, а его последствия ощутят во всем мире.

Таран напомнил, что Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского залива. В противном случае пообещал уничтожить иранские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.

Иран в ответ пообещал уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры стран Персидского залива. А именно:

Саудовская Аравия:

ГЭС Эль-Курия: более 4000 МВт; ключевой узел энергоснабжения восточных провинций;

НПЗ/ТЭС Рас-Таннура: стратегический нефтегазовый хаб.

ОАЭ:

АЭС Барака (Абу-Даби): 5600 МВт, поражение распределительной сети или объектов генерации — критический ущерб для энергосистемы;

ТЭС/Опреснительный узел Джебель-Али (Дубай): жизненно важный объект, обеспечивающий город пресной водой и энергией;

Солнечный парк им. Мохаммеда бин Рашида: самый крупный в регионе объект «зеленой» энергетики.

Катар:

ТЭС Рас-Лаффан: основа катарской газовой генерации;

ТЭС Умм-аль-Хауль: комбинированный узел (энергия+вода) к югу от Дохи.

Кувейт:

Аз-Зур (Южный): нефтегазовая электростанция;

Аз-Зур (Северный): электростанция комбинированного цикла;

парк Шакайя: самый большой кластер солнечной и ветровой энергетики.

«Учитывая то, что осталось в Иране от ракетной программы, не очень верю в этот сценарий. Но если это вдруг произойдет, это повлечет за собой полный блекаут и остановку опреснительных заводов в регионе. Последствия будут катастрофическими», — пишет аналитик.

Таран считает, что уничтожение энергетики и опреснительных систем приведет к гуманитарному кризису из-за дефицита воды и электроэнергии в странах Залива. Конфликт почти гарантированно перейдет в широкую региональную войну с риском блокирования Ормузского пролива.

Параллельно, по мнению аналитика, развернется масштабная война во всех доменах по критической инфраструктуре, что усугубит эффект разрушений.

«Мировые рынки, логистика и финансовые центры терпят сильный удар, что приведет к цепным последствиям. Мир и дальше будет двигаться к глобальной нестабильности с долгосрочными последствиями для безопасности, экономики и международных отношений», — резюмировал эксперт.

