"Это будет проигрыш Запада": американист предположил, могут ли США пойти на компромисс с Россией

Сейчас США и другие наши союзники находятся на том этапе, когда в Украину вложено слишком много.

Об этом ТСН.ua сказал американист, директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

США не могут себе позволить проигрыш Украины

По словам Краева, об этом говорил Джо Байден в прошлом году, когда выступал в Сеуле: Украина и Тайвань – это два фронта одной войны, войны демократии против диктатуры.

"Поэтому если сейчас Штаты позволят Украине проиграть, если Штаты и союзники бросят Украину и Украина, не дай бог, проиграет, соответственно это будет проигрыш Запада. Украина стала символом того, что Запад до сих пор может сдерживать Россию, Китай. Запад до сих пор может показывать зубы, передавать вооружение, помогать другим странам побеждать в войнах", – подчеркнул американист.

Если сейчас Украина проиграет – весь миф о коллективном Западе падает. И это тот момент в этой новой "холодной войне", который Штаты себе допустить категорически не могут.

"Поэтому поверить в то, что действительно Америка готова к какому-то компромиссу по вопросу, когда им на компромиссы идти нереально, невыгодно – мне сложно в это поверить", – констатировал Александр Краев.

Ранее в США подчеркнули, что сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры. Если они и состоятся, то только с подачи Украины.

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