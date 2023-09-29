"Это будет сложно без нашей поддержки": в Польше сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

В Польше говорят, что их поддержка очень важна для Украины при вступлении в ЕС.

Для Украины будет проблематично в краткосрочной перспективе войти в ЕС без поддержки стран региона, в частности, Польши.

Об этом заявил в пятницу министр по европейским вопросам в правительстве Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, пишет Wgospodarce.

По его словам, в противоположность отношениям Украины и Польши в краткосрочной перспективе можно наблюдать разворот Украины в сторону Германии.

“Но международную политику следует рассматривать в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Увидим, как будет действовать Украина. На мой взгляд, если бы она пыталась совершить разворот в сторону Германии из-за глав не только Польши, но и стран региона, то это было бы ошибкой со стороны Украины. Невозможно без поддержки стран региона над их председателями быстро ввести Украину в Евросоюз, — заявил польский министр.

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Несмотря на это, он отметил, что победа Украины в войне с Россией есть в национальных интересах Польши, а поддержка членства Украины в ЕС со стороны Польши будет оставаться неизменной.

“В ситуации, когда украинские политики пытаются дать понять, что их интересы должны быть выше интересов стран ЕС, то мы не можем согласиться с таким восприятием этого вопроса. Для нас интересы наших граждан и защита этих интересов всегда будут нашим приоритетом. И это никак не противоречит нашей воле поддерживать Украину”, — подчеркнул Шинковский вель Сенк.

Конфликт между Польшей и Украиной

Узнав о конфликте между Украиной и Польшей, россияне "почувствовали запах крови".

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если Украина "не захочет дружить с Польшей, навязываться не будем".

Россия стремится рассорить Украину со странами-союзницами, например, с Польшей с помощью тезиса, в частности, о том, что конец войны напрямую зависит от поставок оружия.

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