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"Это будет темная зима для Европы": в Бельгии бьют тревогу из-за российской угрозы
Ближайшая зима может стать для стран ЕС настоящим испытанием на крепость. Кремль готовит новую масштабную волну гибридных атак и диверсий, поэтому Западу следует немедленно просыпаться, усиливать ПВО и учиться у Украины отражать эти угрозы.
Европа рискует погрузиться в темную зиму, если срочно не изменит свой подход к безопасности. Россия уже разворачивает новую кампанию гибридного террора, используя реактивные дроны и провокации, к которым западные страны оказались не готовы.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление бельгийского министра обороны Тео Франкена во время саммита по обороне и космосу в Брюсселе.
Россия готовит новую волну гибридных атак в Европе
Франкен заявил, что у России многолетний опыт ведения гибридной войны, поэтому западным странам часто сложно установить виновных и доказать их причастность. Отдельно министр выразил обеспокоенность по поводу активного использования Россией реактивных беспилотников.
«В ближайшие месяцы будет больше гибридных угроз. Это будет темная зима для Европы», – заявил Франкен.
Как сообщает Euronews, бельгийское чиновник призвал европейские страны быстрее наращивать запасы вооружений, производство и возможности ПВО. Он также отметил важность украинских технологий для борьбы с новыми типами российских дронов.
По словам Франкена, Европе и НАТО нужен доступ к таким технологиям как можно быстрее, в частности, для противодействия беспилотникам, которые могут развивать скорость до 600 км/ч. Он также намерен обсудить этот вопрос с представителями Минобороны Украины.
Министр признал, что Бельгия долгое время недостаточно вкладывалась в оборону, однако сейчас увеличивает соответствующие расходы. В то же время он считает, что Европа слишком долго полагалась на социальные гарантии, не уделяя достаточно внимания обороноспособности.
Россия, НАТО и угроза гибридных атак - последние новости
Разговоры о рисках для Европы усилились на фоне новых российских ударов по Украине. Во время массированной атаки 29 сентября Польша и Румыния подняли в небо истребители для патрулирования и защиты своего воздушного пространства. В Румынии два испанских F-18 отслеживали воздушную цель вблизи украинской границы, хотя нарушения румынского воздушного пространства не подтвердили.
Это произошло после того, как в НАТО заговорили об изменении характера российских гибридных угроз. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что реакция на диверсии, кибератаки и провокации с беспилотниками не обязательно будет публичной или симметричной.
Еще раньше аналитики ISW обратили внимание на то, что российские удары все чаще затрагивают западные области Украины, а последствия атак испытывают и соседние страны. Речь идет, в частности, о нарушении воздушного пространства Молдовы и Румынии , эвакуации на польских пунктах пропуска и случаях саботажа в Европе.
В ISW заявляли, что такие инциденты могут являться частью более широкой кампании Кремля по испытанию реакции и оборонных возможностей европейских государств. Среди примеров называли падение российских дронов в соседних странах и диверсии на критической инфраструктуре.