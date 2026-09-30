"Это будет темная зима для Европы": в Бельгии бьют тревогу из-за российской угрозы

Министр обороны Бельгии Тео Франкен / © Associated Press

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Европа рискует погрузиться в темную зиму, если срочно не изменит свой подход к безопасности. Россия уже разворачивает новую кампанию гибридного террора, используя реактивные дроны и провокации, к которым западные страны оказались не готовы.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление бельгийского министра обороны Тео Франкена во время саммита по обороне и космосу в Брюсселе.

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Франкен заявил, что у России многолетний опыт ведения гибридной войны, поэтому западным странам часто сложно установить виновных и доказать их причастность. Отдельно министр выразил обеспокоенность по поводу активного использования Россией реактивных беспилотников.

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«В ближайшие месяцы будет больше гибридных угроз. Это будет темная зима для Европы», – заявил Франкен.

Как сообщает Euronews, бельгийское чиновник призвал европейские страны быстрее наращивать запасы вооружений, производство и возможности ПВО. Он также отметил важность украинских технологий для борьбы с новыми типами российских дронов.

По словам Франкена, Европе и НАТО нужен доступ к таким технологиям как можно быстрее, в частности, для противодействия беспилотникам, которые могут развивать скорость до 600 км/ч. Он также намерен обсудить этот вопрос с представителями Минобороны Украины.

Министр признал, что Бельгия долгое время недостаточно вкладывалась в оборону, однако сейчас увеличивает соответствующие расходы. В то же время он считает, что Европа слишком долго полагалась на социальные гарантии, не уделяя достаточно внимания обороноспособности.

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Разговоры о рисках для Европы усилились на фоне новых российских ударов по Украине. Во время массированной атаки 29 сентября Польша и Румыния подняли в небо истребители для патрулирования и защиты своего воздушного пространства. В Румынии два испанских F-18 отслеживали воздушную цель вблизи украинской границы, хотя нарушения румынского воздушного пространства не подтвердили.

Это произошло после того, как в НАТО заговорили об изменении характера российских гибридных угроз. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что реакция на диверсии, кибератаки и провокации с беспилотниками не обязательно будет публичной или симметричной.

Еще раньше аналитики ISW обратили внимание на то, что российские удары все чаще затрагивают западные области Украины, а последствия атак испытывают и соседние страны. Речь идет, в частности, о нарушении воздушного пространства Молдовы и Румынии , эвакуации на польских пунктах пропуска и случаях саботажа в Европе.

В ISW заявляли, что такие инциденты могут являться частью более широкой кампании Кремля по испытанию реакции и оборонных возможностей европейских государств. Среди примеров называли падение российских дронов в соседних странах и диверсии на критической инфраструктуре.

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